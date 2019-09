A Polícia Militar já iniciou o processo preparatório para a implantação da unidade do colégio Tiradentes em Cacoal. A informação foi dada pelo governador Marcos Rocha (PSL) em vídeo, que destaca o trabalho do deputado Cirone Deiró (Podemos), pela implantação da unidade escolar no município.

Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena já foram contemplados com unidades escolares do Colégio Tiradentes. Nestas localidades os resultados têm sido benéficos para os alunos, professores e também para a comunidade local.

De acordo com o parlamentar, a implantação nos municípios de unidades do Colégio Tiradentes de Porto Velho foi motivada pela grande procura dos pais e alunos. Anualmente, milhares de estudantes participam da prova seletiva para concorrer a uma das vagas naquela unidade escolar.

A disciplina no processo educacional é apontada por pais e alunos como grande diferencial do Colégio Tiradentes. “É o sonho de toda mãe ter o filho estudando em uma escola que tem disciplina e qualidade no ensino”, afirmou a dona de casa, Marinalva Silva.

Para a professora Maria Lúcia que trabalha em uma escola que foi transformada em Colégio Militar, os alunos estão mais motivados a estudar. “Só temos a agradecer pela implantação do Colégio Tiradentes. Foi muito rápida a mudança no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Estamos criando verdadeiros pensadores que vão contribuir com a nossa sociedade”, pontuou, ao enfatizar que os alunos saíram de um ambiente de risco para um ambiente de segurança.

De acordo com Cristina Moreira, mãe de um aluno, antes da implantação do Colégio Tiradentes, era alto o índice de violência que envolvia a escola, e preocupava a família. “O retorno para casa era sempre motivo de apreensão. Agora, com a implantação da escola militar, tudo mudou. Percebemos maior interesse pelos estudos e o fim de brigas entre estudantes”, relembra.

Cirone Deiró agradeceu o apoio e a sensibilidade do governador Marcos Rocha nas reivindicações relacionadas as melhorias na educação. Segundo ele, a implantação de uma escola militar em Cacoal é uma reivindicação da comunidade. “Esse é um projeto que estamos trabalhando em parceria com o deputado Adailton Fúria por acreditar que investir em educação é uma bandeira que precisa da união de esforços de todos”, disse.