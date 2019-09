O advogado Caetano Neto, presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania, apresentou sugestão em reunião de líderes de bairro de Porto Velho, ocorrida na Assembleia Legislativa (ALE) na última sexta feira, 20, com a presença de 18 representantes e a convite de Breno Mendes, idealizador da reunião, para providências urgentes contra Energisa.

Caetano fez duro discurso, afirmando estranheza do silêncio e descompromisso com a cidadania por parte do Poder Judiciário e MP nos absurdos, abuso de autoridade, imposição de subjugado do consumidor e outras irregularidades praticadas pela Energisa, como se não houvesse normas a cumprir.

Segundo Caetano, para eles, “o Código de Defesa do Consumidor parece papel higiênico, com utilidade na latrina somente”. Pior, fazem uso da força policial para intimidar o combalido cidadão indefeso.

O causídico afirmou ainda que, “ o Procon, em vez defender e proteger o consumidor, atua em parceria com Energisa em campanhas de facilitação de parcelamento de uma dívida (consumo represado) que se desconhece o critério que assegura a evidência de consumo no passado, de um período de consumo de energia que já fora pago. É o roubo honesto você sabe que estão te roubando, mas a norma da ANEEL protege o ladrão”, frisou.

“Estamos estudando medida judicial pela entidade no sentido de provocar o Judiciário para dar um paradeiro nessa voracidade financeira da Energisa”, finalizou Caetano.