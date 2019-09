As corumbiarenses Sandrieli Farias Silva, 19 anos, e Ranieli Farias Silva, 11 anos, conquistaram no último sábado 21, o título “Garota Rural” e “Garotinha Rural” do 21º Festival Estadual da Juventude Rural, realizado na Associação Atlética Banco do Brasil de Presidente Médici (AABB).

Com a vitória na competição, as irmãs se classificaram para representar Rondônia no 4º Festival Nacional da Juventude em abril de 2020 na cidade de Brasília (DF).

Além das medalhas trazidas pelas jovens, Corumbiara também conquistou os títulos da competição de vôlei, corrida, “Garoto Rural” e truco.

FESTIVAL ESTADUAL DA JUVENTUDE RURAL

O festival contou com competições esportivas nas modalidades de vôlei, futebol, corrida, salto, truco, e culturais com música, poesia e dança.

O evento é organizado pela Fetagro em parceria com os sindicatos dos trabalhadores rurais e urbanos, sendo realizado todos os anos, com jovens de todo o Estado.