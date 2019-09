A comitiva composta pelos deputados estaduais Ezequiel Neiva (PTB), Luizinho Goebel (PV), Rosangela Donadon (PDT), Chiquinho da Emater (PSB) e Lebrão (PMDB), realizou na manhã desta terça-feira 24, uma audiência no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) em Brasília, para cobrar melhoria na infraestrutura da BR-435, no trecho de Vilhena a Colorado do Oeste.

Os parlamentares foram atendidos pelo diretor-geral do DNIT, general Antônio Leite dos Santos Filho. Também participaram da reunião os prefeitos professor Ribamar (Colorado), Liseth Mart (Cerejeiras), Silvênio Almeida (Cabixi), Vino Dondé (Pimenteiras) e o vereador Edgar Zolinger.

Como pauta central da audiência, a comitiva cobrou a construção de um trevo no entroncamento da BR-364 com a BR-435 em Vilhena, no acesso para os municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara.

Os parlamentares também solicitaram ao diretor do DNIT a eliminação de curvas perigosas (da Banana e dos Crentes) na BR-435 (antiga RO-399), no trecho de Vilhena a Colorado do Oeste.

O deputado Ezequiel Neiva destacou que já havia feito à reivindicação das obras na BR-435, no período em que esteve à frente da direção-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER).

“Fiz essas solicitações em 2017 e 2018, mas o diretor do Dnit e o presidente da república eram outros”, observou Neiva.

TRECHOS PERIGOSOS

O deputado Ezequiel Neiva observou, que a construção do trevo no entroncamento das BR’s 364/435 e a eliminação das curvas perigosas, são demandas antigas da população do Cone Sul.

O parlamentar disse ainda que o Cone Sul é a região maior produtora de grãos de Rondônia. “O trânsito de carretas é intenso nessas rodovias. Existem curvas muito perigosas e o acesso de Vilhena para Colorado não oferece nenhuma segurança”.