A vendedora ambulante Claudineia Macedo Soares, de 20 anos, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, para pedir ajuda.

Ela teve a casa incendiada na noite de segunda-feira, 23, na comunidade Guaporé, que pertence no município de Chupinguaia.

Claudineia contou à reportagem que tem um filho de 02 anos e está gravida de 8 meses. Disse que está alojada na casa de uma amiga e o filho pequeno está morando na casa de uma tia. Explica que que vende espetinho e sustenta o filho e os gastos da gravidez sozinha.

Ela contou que, no incêndio, perdeu tudo o que tinha no imóvel. O relógio de energia explodiu, as chamas se alastraram e as poucos as coisas que haviam na casa foram destruídas pelo fogo.

Caludineia está pedindo ajuda com qualquer coisa, já que, segundo explica, ela e o filho estão apenas com a roupa do corpo. Mais informações pelo telefone e WhatsApp para contato (69) 9 9399-5521 ou mesmo pelo (69) 9 9230-0640.