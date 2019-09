Na tarde de terça-feira 24, o deputado Chiquinho da Emater (PSB), anunciou investimentos no valor de R$ 70 mil para a aquisição de equipamentos de segurança destinados a Escola Jaime Barcessat, localizada na Rua Dom João Bosco no Bairro Satélite, em Candeias do Jamari.

De acordo com o parlamentar o recurso já está liberado para atender a população. “Dou essa notícia com grande satisfação, pois com este recurso será comprado itens de segurança que irão colaborar com a proteção do patrimônio da Escola Jaime Barcessat em Candeias do Jamari. Esta medida ajudará a melhorar a qualidade do ensino, haja vista que o monitoramento da sua estrutura em atendimento ao projeto proposto será extremamente importante na eficácia da interação entre os profissionais da educação e os alunos”.

Além disso, o deputado destacou que o progresso das ações também está atrelado a parceria entre o executivo municipal, legislativo, o governo estadual e federal, no qual resulta em saldos favoráveis para a qualidade da educação.