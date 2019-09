Um dos diretores da Energisa, Ricardo Xavier, afirmou durante reunião na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) com deputados membros da “CPI da Energia” que ventiladores consomem mais energia do que ar-condicionado, ao justificar que pessoas de baixa renda tiveram um aumento tão alto na tarifa de energia. A declaração foi feita na manhã de quarta-feira 24.

Presente à reunião, o deputado Jenilson Leite (PSB) que foi autor da “CPI da Energia” ficou espantado com a declaração do diretor. “Ele sequer insinuou, ele afirmou mesmo um absurdo tão grande desses. Imagina como vão ficar as pessoas mais carentes”.