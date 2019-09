Fruto de uma articulação política com mais cinco prefeitos do Cone Sul, o pedido para a construção de um trevo entre as cidades de Colorado do Oeste e Vilhena, no trecho que separa as BR-364 e BR-435, foi uma das reivindicações do prefeito de Colorado, José Ribamar, que se encontra em Brasília.

Para tratar do pedido, ele fez parte de uma comitiva formada por deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, onde participou de uma reunião com diretor-geral do DNIT, general Antônio Leite dos Santos Filho.

Na reunião, agendada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, o prefeito solicitou a recuperação da BR-435, na área urbana de Colorado e o contorno viário da rodovia federal no município.

Em busca de benefícios para a população, o prefeito disse que, entre outras ações na capital federal, foi solicitado ao diretor do DNIT, a mudança do trajeto da BR-345 dentro da cidade, além de melhorias em toda a malha viária que liga Colorado à Cerejeiras.

CONQUISTAS

Ribamar anunciou a aquisição de mais benefícios para a população. Entre eles, um caminhão pipa, fruto de uma emenda do senador Marcos Rogério, uma retroescavadeira provenientes de emendas do senador Acir Guarcz e um caminhão truck da deputada Mariana Carvalho.

”São importantes conquistas que ajudarão no trabalho de melhoria da infraestrutura de Colorado”, pontuou o prefeito.

No Ministério da Defesa, via programa Calha Norte, Ribamar solicitou a liberação de recursos no valor de R$ 312 mil, para pavimentação da rua Castanheira e avenida Rio Madeira. Na oportunidade, solicitou a aquisição de uma camionete ao chefe do programa, general Ubiratan Poti.

O prefeito também esteve junto ao deputado Lúcio Mosquini no Ministério da Saúde para tratar da liberação de R$ 726 mil que deverão ser usados na construção de uma Unidade Básica de Saúde.

Ao concluir a agenda, o prefeito agradeceu os cinco deputados estaduais que estiveram em Brasília, os senadores Marcos Rogério e Acir Guagacz, além dos deputados federais Mauro Nazif e Lúcio Mosquini, parlamentares que, segundo Ribamar, foram os articuladores da reunião junto ao DNIT.