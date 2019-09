Cumprindo agenda em Brasília, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) esteve na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) onde protocolou solicitação para a conclusão de obra do trevo que liga as BR’s 364 e 435, a qual dá acesso aos municípios do Cone Sul de Rondônia (com exceção de Vilhena e Chupinguaia).

Rosangela Donadon apresentou também proposta de continuidade da conclusão das terceiras vias no trecho da BR-364 que se aproxima ao cruzamento com a outra rodovia federal, obra que foi iniciada, porém não concluída pelo Governo Federal.

Rosangela Donadon solicitou ainda a retomada do projeto que visa a construção de passarelas sobre a BR-364 no perímetro urbano de Vilhena a fim de garantir passagem segura aos pedestres. A deputada ressaltou que o projeto tem como finalidade dinamizar o tráfego na região e contribuir com a segurança de condutores e pedestres.

“Estas obras são de suma importância para a infraestrutura rodoviária do nosso Estado. Precisamos garantir suporte estrutural para os condutores a fim de evitar acidentes e maiores prejuízos para nossa comunidade”, comentou.

Rosangela Donadon relatou também que o escoamento da produção agropecuária do extremo Sul do Estado está sob essas rodovias e este investimento é de suma importância para garantir mais eficiência no transporte. “Só temos uma alternativa de escoamento de produção, e precisamos torná-la segura e garantir sua qualidade”, arrematou.