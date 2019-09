Encerra nesta sexta-feira 27, o prazo para inscrições do processo seletivo do curso de eletricista de rede de distribuição, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em parceria com a Energisa. Ao todo são 90 vagas para Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena, sendo 30 para cada município.

O curso que está com valores promocionais, tem o início previsto para o dia 11 de novembro. As aulas serão ministradas no período noturno, com carga horária total de 300 horas. Para participar é necessário ter, no mínimo 18 anos, ensino médio completo ou em curso e ser classificado no processo seletivo, dentro do limite de vagas.

Os interessados devem realizar a pré-matricula acessando o site. Posteriormente, o candidato deverá se apresentar nas escolas Sesi-Senai, portando documento com foto para efetivação da matricula. No ato, os interessados receberão mais informações sobre o curso, valor da inscrição e forma de pagamento.

Em Porto Velho, a efetivação da inscrição deve ser feita no Sesi-Senai na Avenida Rio De Janeiro, 4974 – Lagoa. Em Ji-Paraná, escola Sesi-Senai, à rua Francisco Benites Lopes, 435 – Jardim Aurélio Bernardes e em Vilhena, escola Sesi-Senai, à avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1425 – Bela Vista.