A empresa “Azul” Linhas Aéreas foi denunciada na Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) por crime contra o consumidor.

O fato foi registrado na última terça-feira, 24, e teria como vítima o empresário Jaime Bagatolli.

Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O), o empresário adquiriu uma passagem aérea através do site da empresa “Azul”, em valores parcelados de 4 x 385,70 e mais a taxa no valor de R$ 29,49, gerando um código localizador. O pagamento foi efetuado com cartão empresarial.

Porém, segundo o empresário, ao chegar a fatura, notou que a “Azul” realizou a duplicidade da cobrança, com a mesma saída e destino, no mesmo valor e parcelamento.

O vilhenense garante que entrou em contato com a empresa e que foi informado por um atendente que ele (o empresário) havia comprado as duas passagens, sendo que a segunda utilizado como no-show (alteração de destino). Entretanto, explica que no site aparece como cancelado.

O empresário informou que não obteve ressarcimento pela emissão indevida de tal passagem.

AÇÕES JUDICIAIS

Não é a primeira vez que a empresa “Azul” é denunciada por precariedade nos serviços que oferece aos consumidores no aeroporto de Vilhena. Em junho passado, a empresa perdeu duas ações judiciais por atraso em voos e teve que indenizar um consumidor.

O Extra de Rondônia deixa espaço à empresa para eventuais esclarecimentos.