“Com mais de cinco mil propriedades rurais, o município de Cacoal tem na agricultura um importante componente para a geração de emprego e renda no campo. Além da grande produção de café, a cidade também se destaca na pecuária de leite e corte e na produção de hortifrutigranjeiros”, pontuou o presidente da Comissão de Agricultura, Cirone Deiró (Podemos), ao anunciar a liberação de R$ 650 mil que serão investidos na recuperação das estradas rurais da capital do café.

De acordo com o deputado, a destinação dos recursos tem por finalidade fortalecer as ações que estão sendo desenvolvidas pela prefeita Glaucione Rodrigues (MDB) que prevê a recuperação de 100% das estradas rurais do município.

“Em várias oportunidades, acompanhei a prefeita Glaucione em vistorias das obras de patrolamento e cascalhamento na área rural e testemunhei sua preocupação e determinação em atender aos agricultores, que tanto contribuem com o desenvolvimento do município”, justificou o deputado.

O parlamentar enfatizou as ações que estão sendo realizadas pela prefeita Glaucione para aumentar as oportunidades de trabalho e renda dos agricultores. Ele citou o programa de revitalização da cafeicultura que colocou o município em posição de destaque nacional na produção do grão e a recuperação das nascentes que devolveu aos agricultores a oportunidade de irrigar suas plantações.

“São iniciativas que vão aumentar a produtividade, realidade que impõe a necessidade de estradas em boas condições de trafegabilidade para o escoamento da produção”, afirmou ele.

Cirone Deiró reforçou seu compromisso com o fortalecimento das ações de apoio e incentivo aos agricultores. Segundo ele, Rondônia tem na produção de alimentos, uma das mais relevantes atividades econômicas.

“Somos um Estado que tem se tornado referência na produção de alimentos. Por isso, nosso esforço na Comissão de Agricultura tem sido de trabalhar em defesa dos agricultores rondonienses”, concluiu Deiró.