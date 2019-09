Um homem, identificado como J.H.S., de 37 anos, morreu na tarde de quarta-feira, 25, após invadir a pista contrária na BR-364 e colidir uma Scania 440, carregada com Minério de ferro, em outra Scania R500, carregada com soja.

O acidente ocorreu sobre a ponte do Rio Juruena, entre as cidades de Sapezal e Campos de Júlio (529 Km e 554 Km de Cuiabá respectivamente). Com o impacto da batida, parte de um dos veículos caiu no rio.

De acordo com a Polícia Judiciária Civil, os veículos seguiam em sentido contrário, quando colidiram de frente. Com o impacto da batida, a frente de um deles ficou totalmente destruída, enquanto parte da outra carreta se desprendeu do cavalo e caiu no rio.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para realizar os trabalhos e encaminhar o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exames de necropsia.

O outro motorista identificado como W.L.B., de 34 anos, teve ferimentos leves e foi levado para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O passageiro não se feriu.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Campos de Julio, porém não foi repassada informação sobre os veículos envolvidos. Fotos e vídeos mostram os estragos causados nas duas carretas.

A rodovia ficou completamente interditada das 14h30 às 23h para apuração dos vestígios no local do acidente, bem como para a remoção da soja e do minério de ferro. A partir desse horário, o tráfego seguiu por apenas uma das faixas até a remoção dos veículos que seria realizada durante o dia de hoje.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

