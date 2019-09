Edmilson Ferreira de Souza, de 28 anos, havia rompido a tornozeleira eletrônica e estava foragido do sistema prisional de Vilhena. Ele foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM) na tarde de quarta-feira, 25.

De acordo com boletim de ocorrência, a guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e Núcleo de Inteligência (NI), receberam informação que o apenado Edmilson, conhecido no mundo do crime por “Gibi”, que havia rompido a tornozeleira eletrônica e estava foragido do sistema prisional, poderia estar escondido numa chácara, que pertence a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a polícia, Gibi confessou pertencer a facção e sua função era tomar conta da chácara e teria sob sua responsabilidade a logística do grupo. Com ele, foi encontrado um rádio transmissor HT, com base e carregador – na frequência da Polícia Militar, e uma pistola da marca Bereta calibre 765, munições, além de drogas.

A partir das informações repassadas por Gibi a polícia chegou a outros integrantes do grupo, inclusive menores de idade e apreendeu também certa quantia de entorpecentes.

Diante dos fatos, os envolvidos e presos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentados ao delegado de plantão para providencias cabíveis.