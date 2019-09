O clima ficou tenso durante as manifestações contra o aumento da energia, quando os participantes do ato invadiram a sede da Energisa nesta quinta-feira 26.

A equipe de segurança do local não conseguiu impedir a entrada dos manifestantes no hall da sede, que fica localizada no Bosque, em Rio Branco.

Com cartazes e panelas, os populares começaram a gritar pelo nome do representante do órgão, pedindo que descesse e conversasse. “Sai da cadeira e desça aqui se tiver coragem”, disse um deles.

Tentando amenizar a situação, a empresa propôs a criação de uma comissão com 10 membros para que subissem e conversassem com o representante, mas a classe não aceitou o pedido.