Acidente envolvendo uma caminhonete S-10, de cor prata, com placas de Pimenta Bueno, e uma moto CG 150, de cor vermelha, com placa de Cacoal, ocorreu na manhã desta sexta-feira, 27, no centro de Cacoal.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da picape saía de um estacionamento, na Avenida Castelo Branco, quando teria avançado a via e, com isso, a condutora da motocicleta não teve tempo de frear e nem desviar, batendo na lateral direita dianteira da S-10.

No choque, a motociclista sofreu possível fratura no fêmur. A vítima foi levada ao hospital por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.