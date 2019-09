O compromisso para o investimento no setor educacional no Cone Sul de Rondônia foi selado nesta semana, em Brasília, durante audiência com o senador Confúcio Moura (PMDB), e o deputado Ezequiel Neiva ((PTB), que propôs investimento por meio de emendas conjuntas, visando à melhoria da infraestrutura das escolas públicas nos sete municípios que compõem o Cone Sul do Estado (Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia).

Ao destacar a importância da união, Ezequiel Neiva observou que é fundamental buscar todo o apoio necessário para oferecer infraestrutura digna aos estudantes e professores. “A educação tem o poder de transformar vidas. Tenho certeza de que teremos resultados significativos”.

O senador Confúcio frisou que o acordo firmado com o deputado está alinhado ao seu projeto “Pacto Pela Aprendizagem”, planejado para ser executado em todo o Estado.

“Vamos trabalhar juntos, unir forças para melhorar a qualidade do ensino, assim obtendo avanços significativos para o desenvolvimento de projetos educacionais efetivos”, atentou Confúcio.

O deputado Ezequiel explicou que tem destinado parte de suas emendas para atender a área da educação, além das indicações e solicitações à Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Porém, conforme o parlamentar, os recursos não atendem à demanda. “Tem escola sem quadra poliesportiva, sem quadra coberta, algumas unidades precisam de reforma, outras necessitam de materiais didáticos”, acrescentou.

EMENDA E PEDIDOS

O deputado citou que neste ano já destinou R$ 650 mil para a implantação do “Projeto Musicando” em Cerejeiras e Colorado do Oeste.

Neiva solicitou à Seduc, a construção de uma quadra poliesportiva coberta na escola estadual São Roque, em Corumbiara, indicou também a construção da cobertura do pátio da escola estadual Planalto São Luiz, em Cabixi.

Além disso, o parlamentar solicitou a implantação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, nas estruturas das escolas Paulo de Assis Ribeiro, em Colorado do Oeste, e Castro Alves, localizada no município de Cerejeiras.