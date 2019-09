Em comemoração aos oito anos de fundação, a Interface Net irá sortear um ano de internet grátis para seus clientes neste sábado 28, na sede da empresa localizada na Avenida Domingo Linhares, 409, Centro.

A Interface Net desponta com os serviços de internet mais acessível da cidade, fornecendo conexão banda larga via rádio e fibra óptica. A empresa possui uma das melhores conexões de internet e planos que variam de R$ 84,90 à R$ 199,90 com velocidades que chegam a 200 megas.

HISTÓRICO

Interface Net Telecom Ltda., teve sua atividade iniciada em 28 de setembro de 2011.

E mais a empresa foi o primeiro provedor de Internet a construir e operar uma rede de fibra óptica no Norte do país, tendo suas atividades centralizadas na época na cidade de Cacoal em Rondônia.

Entre os desafios, em 2015 a Interface Net Telecom, transferiu seu escritório, estoque e toda tecnologia de seu Head End para cidade de Vilhena, iniciando assim em novo endereço, a conquista de um mercado desafiador.

Com vistas ao crescimento, não só do mercado, mas sobretudo de sua estrutura organizacional, a Interface Net Telecom Ltda. investe constantemente no desenvolvimento de seus colaboradores, através de cursos de capacitação e treinamentos. Atua como parceiros das grandes faculdades de Vilhena, instituições bancárias, site de notícias e canais de televisão. Confira um pouco do trabalho da empresa.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>