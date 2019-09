O acidente aconteceu na manhã deste sábado, 28, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com Avenida 34, no bairro Alto Alegre, em Vilhena

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-tran), o condutor do carro Volkswagen Voyage NEE-4853/Vilhena, seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando ao chegar no cruzamento com a Avenida 34, colidiu com um carro Fiat Uno que trafegava pela Avenida 34, sentido Cuiabá, na qual o motorista teria avançado a preferencial. Com isso, causando a colisão.

No choque, o Voyage foi lançado no canteiro da via, ficando próximo do canal de esgoto pluvial e o Uno ficou praticamente em cima do Voyage.

Condutor e passageira do Uno foram socorridos por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena. Já o condutor do Voyage, não sofreu ferimentos.

A P-trân, isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.

https://