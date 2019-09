Em Cacoal, a Facimed realizou a XIII Semana De Fisioterapia onde reuniu acadêmicos, profissionais e professores para debater assuntos atuais da área.

Na foto os professores Heriton Ribeiro, Jaime Andrade, Sabrina Messa, Flávia Lelis, o Mantenedor e presidente da renomada instituição, engenheiro civil Nelson Mangueira, professores Alyne Manuela, Fabrício Barbosa, o coordenador do curso de fisioterapia Marcio Nakanishi e o palestrante fisioterapeuta Luciano Rossi de Guarapuava (PR).

A médica Roberta França, pós-graduada em geriatria e gerontologia e pós-graduanda em psiquiatria, idealizadora responsável pelo projeto social “Cantinho da Geriatria” fez parceria com o Método Supera e fala sobre os órgãos dos sentidos e nosso cérebro em vídeo do TurbinadaMente.

Nas aulas do Supera, a metodologia lúdica e inovadora mexe com os sentidos, despertando emoções e desenvolvendo as funções executivas do nosso cérebro.

Pioneiro em Cacoal, o empresário Joaquim Ribeiro está com a esposa Isabel Ribeiro e uma das filhas, a empresária da moda Claúdia Ribeiro, novamente em viagem por Portugal. Joaquim é natural do país que oferece uma das melhores gastronomias do mundo, e onde moram seus irmãos e parentes.

Na Casa & Decoração em Cacoal, encontrei a renomada pediatra Beatriz Melo em dia de compras e aproveitei para lhe entregar a 4ª edição da prestigiada Revista Marisa Linhares.

Em Cacoal, ontem, sexta-feira, a sala da secretária municipal de educação Marcia Regina Araújo Pires foi palco da confraternização de despedida da servidora Elaine Delgado, que se aposentou. Na foto ao centro, Marcia ao lado de Elaine, de blusa branca.