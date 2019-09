A primeira jornada acadêmica do curso de odontologia ocorreu nos dias 20 e 21 de setembro, contando com a presença de acadêmicos e profissionais de odontologia da região do Cone Sul.

O evento organizado pela Fimca teve como apresentações diversos palestrantes. A primeira formação foi com o cirurgião-dentista e professor do departamento de anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Antônio Marcos da Silva Nobreza, que falou sobre ‘’Gengivoplastia’’.

A segunda foi com a cirurgiã-dentista Luciane Castaman, proprietária da Clínica Vitoria, instalada em Vilhena. Onde a mesma, mostrou a evolução da ortodontia e posteriormente fez uma demonstração de um escaneamento intra oral.

Maurilio de Matos, cirurgião-dentista, preceptor da residência de CTBMF do HCR município de Cacoal, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ministrou a palestra com tema de Lipoplastia Facial (Bichectomia).

Para encerramento do cronograma, a Fimca recebeu o professor doutor Ricardo Amoré, (Doutor em dentística pela UNESP, membro da câmara técnica de dentística de dentística do CRO-SP) da Curaprox, que ministrou a palestra com tema de ‘’Lesões Cervicais não cariosas’’. Além da apresentação do professor, a Curaprox doou kits de limpeza da marca aos participantes.

