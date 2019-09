Na última quarta-feira,25, Dia Nacional do Trânsito, foi realizada, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Ji-Paraná/RO, a cerimônia de encerramento do Projeto Trânsito Legal.

Na ocasião, 9 alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino receberam, de representantes do DETRAN-RO, bicicletas como prêmios do Concurso de Redação e Desenho, com o tema “Respeitar o Trânsito é Respeitar a Vida”.

O Projeto Trânsito Legal é promovido pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMED, e neste ano teve como parceiros a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) e o DETRAN-RO. O projeto foi lançado em 2017 com a finalidade de promover a conscientização dos pais motoristas, de formar futuros condutores responsáveis e de fomentar a prevenção de acidentes de trânsito em Ji-Paraná.

Ao longo do projeto, que neste ano atingiu aproximadamente 5.300 alunos, foram disponibilizados aos participantes livros didáticos e material audiovisual (vídeos institucionais) e, ao final do período de aprendizagem, foram fornecidas aos alunos carteirinhas de “Agente Mirim de Trânsito”, o que colabora com a conscientização de crianças e de seus pais.

Em parceria com a iniciativa da Prefeitura de Ji-Paraná, o DETRAN-RO desenvolve atividades educativas de trânsito nas escolas em todo o estado, ao passo que a PRF promove o Projeto Festival Estudantil Temático de Trânsito Pedagógico – FETRAN-Pedagógico.