Um homem identificado como Leandro da Silva Araújo, de 33 anos, morreu afogado nas águas do Rio Machado na tarde deste domingo, 29, em Cacoal.

As primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dá conta que a vítima estava com colegas se divertindo no Rio Machado no setor industrial atrás da Frigoserve, afundou e desapareceu.

Logo após, o Corpo de Bombeiros foi chamado e mergulhadores começaram a fazer buscas. O corpo foi encontrando abaixo do local onde a vítima afundou.

