Numa ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) de Pimenta Bueno – com apoio de policiais lacais – aconteceu nesta madrugada a apreensão de 648 quilos de maconha, no KM 1 da BR-364, no Posto da PRF em Vilhena.

A droga estava camuflada em compartimento dissimulado na carroceria de um Bitrem com placas de Espigão do Oeste. Segundo o motorista Marcos Fernandes Carvalho, a maconha veio do Paraguai, mas ele pegou a carga em Campo Grande, e deixaria o produto em Vilhena, informação que não convenceu os policiais.

A apreensão foi feita em abordagem, por volta das cinco horas desta segunda-feira 30. Policiais Militares afirmam que o motorista já vinha sendo investigado há algum tempo pelo Serviço de Inteligência do batalhão de Pimenta Bueno. Durante a revista Marcos apresentou sinais de nervosismo, o que levou a uma ação mais minuciosa dos policiais, que acabaram encontrando os sacos contendo a droga dividida em pequenas porções. A pesagem total de todos os invólucros totalizou 648 quilos da droga.

Oficiais da PM de Pimenta Bueno vieram a Vilhena para acompanhar o desfecho da ação, e a entrega da droga e do acusado à Polícia Federal, que vai investigar o caso. Entre os pontos a serem desvendados está o destino da droga, posto haver dúvidas que o produto seria entregue em Vilhena, sendo mais provável que a carga deveria ser entregue nas cidades da região central do Estado. O que está confirmado é que esta foi a maior apreensão de drogas em Rondônia este ano.