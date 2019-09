Morando há 34 anos em Vilhena o Tenente CB Luís Antonio Bueno pode ser a nova face da classe militar vilhenense nas eleições do próximo ano.

Nos últimos tempos ele vem sendo abordado por diversos dirigentes partidários da cidade, recebendo convites para filiação e participação de projeto político-eleitoral para 2.020.

“Estamos avaliando com carinho esses convites, uma vez que são um reflexo do reconhecimento do trabalho que desempenhei ao longo de minha carreira na cidade, o que me deixa muito feliz”, disse o oficial dos Bombeiros ao Extra de Rondônia.

Dono de um currículo exemplar, com excelente histórico de 29 anos na corporação e prestígio entre os colegas e na comunidade em geral, Bueno está cotado a manter a tradição política local de sempre existir um integrante de corporação militar participando com destaque das eleições municipais.

A novidade, desta vez, pode ser o cargo em disputa, uma vez que Bueno é sondado para concorrer não só a vereador, mas talvez a cargo Executivo. “Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente para tomar a decisão correta no momento adequado”, disse o tenente.

Em virtude da condição de militar, Bueno não é filiado a nenhum partido político neste momento, e dispõe de prazo e normas específicas para ingressar na política. De qualquer forma ele é avaliado como um nome com robusto potencial eleitoral dotado de plenas condições de concretizar projeto político viável nas urnas.