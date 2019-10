O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira, 30, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima, Edviges Marcio Ballin, relatou que tem um comércio na Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim das Oliveiras, e por volta das 06h45 de hoje, a energia caiu no seu estabelecimento por quatro vezes.

Ballin disse que ligou ao escritório da Energisa e teve como resposta que “não tem nenhum registro de falta de energia na referida Avenida”.

Ainda, segundo a vítima, a queda de energia, que durou cerca de três horas, ocasionou prejuízos com produtos perecíveis e máquinas de produção em sua padaria.

O caso de Vilhena é apenas um entre vários que “pipocam” em Rondônia. Em várias cidades do Estado, as reclamações são constantes contra a empresa de fornecimento de energia elétrica.

CASO NO ACRE

Em Rio Branco, capital do Acre, moradores das cidades manifestaram contrários ao aumento de energia, na sede da Energisa, na última quinta-feira, 26.

Na ocasião, equipes de segurança do local não conseguiu impedir a entrada dos manifestantes no hall da sede, que fica localizada no bairro Bosque, em Rio Branco.

Com cartazes e panelas, os populares começaram a gritar pelo nome do representante do órgão, pedindo que descesse e conversasse. “Sai da cadeira e desça aqui se tiver coragem”, disse um deles.