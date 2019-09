Amigos desde a infância, compadres e há nove anos formando uma dupla que vem fazendo história nas barrancas de pesqueiros pelo Estado todo, Lucas Zolinger Borges e Diogo Lucas Ribeiro se preparam para enfrentar um desafio: eles vão participar do mais tradicional campeonato de pesca esportiva do Brasil no início do próximo ano.

Para chegar a esta competição foi preciso muita prática ao longo dos anos, com participação efetiva em campeonatos desde 2.016, com pelo menos quatro torneios de expressão a cada ano. Sem patrocínio algum os dois vilhenenses tem feito bonito nas disputas, tendo ficado entre os três primeiros em oito dos certames que participaram.

A pesca esportiva profissional em Rondônia vem ganhando projeção nos últimos anos, atraindo competidores de outros Estados. A troca de experiência com destaques na modalidade em âmbito nacional resulta agora na ida de nosso atletas para participar de campeonatos de maior apelo.

Sentindo-se preparados para o desafio, e encarando muito mais como uma “diversão” do que um enfrentamento, os dois vilhenenses resolveram participar de uma das etapas do campeonato nacional, que acontece no dia 1º de fevereiro do próximo ano, no Pesqueiro Paraíso Verde, em Campo Limpo do Goiás (GO). A missão é difícil: das 60 duplas inscritas, apenas três se classificam para a final do “brasileirão da pesca”.

Diogo e Lucas dizem que o segredo do sucesso no esporte é uma grande dose de técnica mais um bocado de experiência, aliados a um tiquinho de sorte. Eles também afirmam que a coisa vai mais tranquila quando levada mais na base do hobby do que com outro tipo de ambição. Mas é claro que além da diversão as premiações compensam. Quando não estão participando de torneios eles pescam em sistema de “bolão” com outros adeptos do esporte.

As competições de pesca esportiva são praticadas nos chamados “pesqueiros”, que são tanques artificiais construídos para criação de espécies em confinamento. A pesca esportiva tem uma curiosidade: os participantes não levam os peixes fisgados para casa, devolvendo-os às águas logo após a pesagem.

Tal conduta garante a oferta de pescados para competições posteriores, assegurando a realização de eventos ou mesmo a prática de amadores. Nos torneios vencem as duplas que conseguirem a maior pesagem de peixes ao longo de determinado período de tempo, não importando quantas unidades sejam fisgadas.

Antes da participação no torneio nacional Diogo e Lucas participam de pelo menos mais dois torneios regionais, sendo o próximo em Corumbiara, no dia 13 de outubro. E, tanto neste quanto nos que virão pela frente continuarão a defender o lema de que o mais importante neste esporte são os momentos de diversão e lazer, além das amizades conquistadas nas pescarias pelo mundo afora.