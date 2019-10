Com apresentação artística da aeronave do Núcleo de Operações Aéreas (NOA) foi dado início na manhã da última sexta-feira 27, a cerimônia de homenagem aos policiais da Força Tática e do NOA.

A solenidade foi proposta pelo deputado Alex Silva, e contou com a presença de alunos da escola Antônio Ferreira.

Após o pouso da aeronave no campo do Estádio Aluísio Ferreira, os homenageados foram em comboio marchando até a Assembleia Legislativa do Estado, onde foram recebidos na escadaria do prédio com aplausos e soltura de balões coloridos.

Em seguida, foi dado início a sessão solene, onde o deputado falou da importância das instituições para o fortalecimento da segurança pública em Rondônia, além de realizar a entrega do voto de louvor à cerca de 200 policiais da Força Tática e do NOA.

“Essa homenagem é mais que merecida. Eles são heróis que atuam diariamente em prol da segurança da nossa população. Meu único objetivo é valorizar cada um deles pelo empenho e dedicação na luta para combater o crime e salvar vidas, arriscando perder as suas próprias”, afirmou o parlamentar.

A solenidade contou com a presença do comandante geral da Policia Militar de Rondônia (PMRO) coronel Mauro Ronaldo Flores, secretário adjunto da Sesdec delegado Hélio Gomes Ferreira, secretário sub chefe da casa militar major Alexandre Gonçalves Viana, superintendente da Sugesp coronel Carlos Lopes Silva, chefe do NOA delegado Evanilson Calixto Ferreira, representante da Câmara Municipal, vereador Edesio Fernandes, coordenador do Grupo Universal nas Forças Armadas Jeferson da Cruz e o bispo da Igreja Universal Roque Santos.

O evento teve como fechamento uma exposição de armamentos e equipamentos promovida pelas forças.

