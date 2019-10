Na manhã de segunda-feira 30, os extensionistas da Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) receberam UMA emenda no valor R$ 410 mil do deputado Chiquinho da Emater (PSB), objetivando elevar a estrutura dos escritórios para melhorar o atendimento aos agricultores familiares de suas regiões.

Em solenidade realizada no Palácio Rio Madeira (CPA) que contou com a presença do governador Marcos Rocha (PSL) além de deputados e autoridades, o parlamentar ressaltou em seu discurso que o recurso será destinado, visando potencializar a mobilidade dos funcionários e produtores destas localidades, ampliando a eficiência das demandas dos escritórios.

Do montante empenhado a maior parte do recurso será viabilizado na aquisição de sete automóveis sendo três para a região do Cone Sul que atenderá os municípios de Pimenteiras, Corumbiara e Cabixi, e quatro para o Território Madeira Mamoré compreendendo os Distritos de Bandeirantes, Extrema, além da capital Porto Velho e Candeias do Jamari.

Outra parte da emenda irá beneficiar Nova Mamoré com aquisição de barracas para compor a estrutura da Feira do Leite e Jacinópolis que também receberá recurso do parlamentar destinado à aquisição de mudas de café clonal para contribuir com o fortalecimento da atividade na região, que vem obtendo projeção no cultivo.

O parlamentar também destacou a participação ativa na defesa dos interesses da Emater para consolidar ainda mais a eficiência dos serviços prestados e, salientou que a liberação destes recursos além de auxiliar na disseminação de novas tecnologias junto aos agricultores familiares, contribui com melhorias na logística, proporcionando avanços no deslocamento facilitando e qualificando o atendimento aos agricultores e suas organizações.

“Estou determinado e até o fim do meu mandato irei destinar um carro para cada escritório da Emater no Estado, além de ajudar com uma emenda de R$ 150 mil ainda este ano através de recurso da assembléia para reforma de alguns prédios da entidade. Enfim, tudo o que puder fazer para Emater beneficiando os meus colegas será feito, tudo isso visando qualificar o atendimento e, principalmente o amparo ao produtor rural”, pontuou o deputado.

Em outro trecho de sua fala o parlamentar reforçou sobre a importância da entidade no crescimento do Estado. “A Emater contribui com o desenvolvimento de Rondônia e é a parte mais importante do governo, pois a cada R$ 1,00 investido na empresa ela retorna 10 benefícios e, essa é maneira que funciona o conceito da Emater em todo o Brasil”, destacou.

Na solenidade o governador de Rondônia juntamente com o presidente da Assembléia Legislativa Laerte Gomes (PSDB) e o presidente da Emater Luciano Brandão, parabenizaram e elogiaram Chiquinho pelas ações efetivas em prol do desenvolvimento da empresa, onde o parlamentar ressaltou que a Emater de Rondônia tem potencial para ser a melhor do Brasil.

No encerramento o deputado destacou o apoio do governo do Estado na liberação dos recursos e também parabenizou o grande trabalho do secretário municipal de agricultura, Luis Cláudio, do presidente da Assembléia Laerte Gomes, do secretário da Sedam Elias Rezende de Oliveira, além dos demais deputados, autoridades e dos companheiros ematerianos que participaram da cerimônia.