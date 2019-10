A assessoria de Comunicação do Município confirmou há pouco que está agendada para amanhã a publicação do edital do certame que vai disponibilizar 240 vagas na administração vilhenense em várias funções.

A publicação acontece nos diários oficiais do Município e do Estado. Os salários variam de R$ 1 mil a R$ 9 mil e as provas serão aplicadas pelo Ibade.

As 240 vagas serão distribuídas para nível superior, ensino médio e fundamental. As inscrições terão taxas variando de R$ 50 a R$ 120, dependendo do nível de escolaridade. Para nível superior, as vagas são para médico, administrador de empresas, advogado, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, biomédico, bioquímico, cirurgião dentista, contador, enfermeiro, engenheiro ambiental, engenheiro eletricista, engenheiro sanitário, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Também haverá oportunidades para magistério, nível médio/técnico, incluindo técnico em enfermagem, entre outras. Também serão selecionados profissionais especializados, como motoristas, costureiras, auxiliares de diversas áreas e funções. Todos os detalhes estarão à disposição dos interessados, assim como a confirmação da data dos exames seletivos, que acontecem ainda este ano.