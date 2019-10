O parlamentar estadual está no segundo mandato e é integrante do Partido dos Trabalhadores (PT). Ele esteve no início da tarde desta terça-feira, 1, na sede do Extra de Rondônia, ocasião em que falou da viagem a região Sul do Estado e abordou outros assuntos.

Além de Vilhena a agenda de Lazinho da Fetagro inclui Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste.

Em Vilhena ele participou de encontros com sua base de apoio e fez visitas ao Assentamento Águas Claras e a Escola Estadual Marechal Rondon. Além disso, esteve reunido com dirigentes sindicais e integrantes do PT. O deputado está recolhendo demandas e ouvindo reivindicações da comunidade para elaboração de propostas de ação para atender aos pedidos de acordo com sua função institucional.

A visita à escola teve como fim acompanhar o desenvolvimento das ações do modelo de ensino integral adotado pelo estabelecimento, do qual é defensor. Já no assentamento o deputado tratou de orientar os agricultores no sentido de organizar a entidade para que possa estar apta a captar recursos de forma direta. Lazinho afirmou que está disposto a apoiar entidades da agricultura familiar e outras organizações do setor produtivo.

O deputado também falou sobre a rearticulação e revitalização do partido em Vilhena, visando reconquistar espaço político através da eleição de seus candidatos. Lazinho disse estar à disposição dos correligionários neste esforço, e defende o lançamento de candidatos aos cargos em disputa nas eleições do ano que vem. “Os diretórios municipais podem contar com meu apoio em suas decisões, sem qualquer interferência em suas autonomias”, disse.

Lazinho da Fetagro também falou da boa relação que mantém com os demais integrantes do Poder Legislativo estadual, que tem dado apoio aos seus projetos e iniciativas, inclusive em propositura que foi vetada pelo governador, mas sancionada no Parlamento, a respeito do incremento à medicina homeopática no Estado. Por outro lado, o parlamentar também participa das ações da Casa, como a CPI da Energisa, que ele defende e contribui mesmo sem ocupar nenhuma cargo na Comissão.

Finalizando, o deputado disse esperar mais empenho por parte do governador Marcos Rocha no sentido de atender demandas da população. “O governo precisa começar a atuar de fato, pois há muitos problemas de infraestrutura, na saúde e em outros setores que demandam ação mais firme. Estou torcendo para que após este período de adaptação um tanto alongado as coisas comecem a acontecer de fato”, arrematou Lazinho.