A Atenna Riosul Corretora de Seguros está organizando várias ações em prol do “Outubro Rosa”. Pela manhã desta terça-feira 01, toda a equipe se reuniu próximo ao semáforo da Avenida Major Amarantes com a Marques Henrique para entregar folhetos educativos de conscientização e prevenção ao câncer de mama.

De acordo com a corretora de seguros, Keila Geremias, a ação busca instruir as mulheres em relação a saúde, bem estar, inclusive sobre a prevenção do câncer de mama, e os demais tipos que afetam o público feminino.

Keila enfatiza que o que motivou a empresa a abraçar a campanha foi o projeto “Seguro de Vida Mulher”, onde houve uma grande procura principalmente por informações.

“Isso mexeu comigo, pois eu pude ver que poderíamos fazer algo a mais. Poderíamos ajudar as pessoas, com informações e orientação. Hoje as pessoas não tem instruções claras, tem vergonha de tirar dúvidas e pedir ajuda. E neste ano resolvemos fazer algo diferente”, explicou ela.

Além do pit stop, a Atenna também está divulgando material instrutivo na TV, rádio, expondo conteúdos em outdoors, faixas, banners e cartazes pela cidade com personagens locais. “Inclusive todo o material que é disposto em Vilhena está sendo produzido por uma família local que sofreu com o câncer e conseguiu se recuperar”.

A corretora destaca que as ações não são apenas para conscientização, há também uma parceria com a médica Alessandra Aredis, que se disponibilizou em tempo integral durante todo o mês de outubro para esclarecer, analisar laudos e instruir as mulheres que precisarem de auxílio. Tudo acontece através do chat online, que pode ser acessado por meio do site: atennariosul.com.br/outubro rosa.