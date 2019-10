O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 01, na Avenida Antônio Quintinho Gomes, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar Trânsito (P-trân), o condutor do veículo Hyundai HB20 de placa NCC-3667/Vilhena, seguia pela Avenida Antônio Quintinho Gomes, sentido Porto Velho, e ao desviar de um carro que estava parado na via, colidiu frontalmente com uma moto Yamaha Clypton de placa NDZ-4391/Vilhena, na qual o condutor trafegava em sentido contrario.

No impacto, o motociclista sofreu várias escoriações e foi socorrido por uma Unida de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân, isolou o local para a Polícia Técnica Cientifica realizar a perícia e depois registrou o boletim de ocorrência.