Na disputa do Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu Championship/2019 realizada em Manaus, a atleta vilhenense Joiciane Gomes, de 19 anos, conquistou duas medalhas de ouro e uma prata no pódio.

A competição aconteceu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, nos dias 28 e 29 de setembro.

Com três medalhas no pódio, Joiciane lutou em três categorias no peso pena. Na categoria com kimono, até 58,500 kg, conquistou o ouro, sendo bicampeã. Já na categoria absoluta, carimbou também uma medalha de ouro e na categoria kimono, até 56,500, ficou com a medalha de prata.

Em diálogo com a reportagem do Extra de Rondônia, o técnico Luiz Menicha disse que, apesar de dois dias de lutas duríssimas, Joiciane vem evoluindo seu nível a cada competição e seu nome está cada vez mais evidenciado no Jiu-Jitsu a nível nacional e internacional.

Explica, ainda, que a competição garante a ela pontos para participar no ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e na International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).