O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em Vilhena, Genivaldo Santos, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde de terça-feira, 01, para comentar detalhes da eleição que ocorrerá neste domingo, 6, e elegerá os novos conselheiros tutelares do município.

Ele estava acompanhado do secretário da entidade, José Moreira Lima, e convidou à população para participar do pleito votando num dos candidatos.

O presidente iniciou informando que a campanha termina nessa sexta-feira, 04, sem nenhuma alteração.

Segundo ele, a comissão do CMDCA tomou todas as iniciativas para que o pleito seja justo e democrático, na qual foram oferecidos espaços a todos os candidatos para divulgarem suas propostas dentro da legalidade e direito da comissão.

Genivaldo salientou que nessas eleições a CMDCA teve parceria da Associação Rondoniense do Municípios (Arom) e Ministério Público (MP). “A parceria deu uma economia ao município. Na última eleição, a prefeitura gastou mais de R$ 10 mil em urnas eletrônicas. Agora não haverá gastos; tudo será de graça”, pontuou

Santos enfatizou que o local de votação para a escolha dos novos conselheiros municipais será a escola estadual Alvares de Azevedo, iniciando às 08h00 e encerrando às 17h00. “Qualquer cidadão poderá votar na eleição apresentando o título eleitor (regularizado na justiça eleitoral) e um documento com foto”, pontuou.

O presidente ressaltou que, após o fechamento das urnas, será divulgado o resultado dos 54 candidatos, dos quais só 10 serão eleitos e tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2020, no auditório da prefeitura municipal de Vilhena.

Ele reforçou, ainda, que o conselho tutelar vai funcionar com duas sedes: a atual, que funciona nos fundos da escola Tiradentes, no bairro BNH, e outro na avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei.

“Foi preciso ter duas sedes do CT devido ao crescimento populacional, cada sede terá cinco conselheiros”, concluiu.