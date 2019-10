Com experiência na implantação de projetos de colonização agrícola através do assentamento de pequenos produtores o empresário e pioneiro vilhenense Dari de Oliveira esteve na capital federal na semana passada com objetivo de entregar à autoridades federais estudo que realizou por conta própria propondo uma solução para o impasse da modernização da BR 174, no trecho entre Vilhena e Juína.

Em seu ponto de vista a questão poderia ser resolvida com a instalação de colônias agrícolas com assentamento de pequenos produtores nos dois estados, disponibilizando para tanto áreas do Exército Brasileiro que estão ociosas. Na avaliação de Oliveira, a instalação de colonos com o consequente povoamento da região teria apelo suficiente para que o governo federal investisse na construção de uma estrada moderna, fato que beneficiaria tanto o Mato Grosso quanto Vilhena. Na análise dele o vazio populacional ao longo da rodovia é fator que acaba resultando no abandono da estrada e ausência de investimentos para sua modernização.

Dari de Oliveira é um convicto argumenta que Vilhena está consolidada como um polo regional estratégico para as cidades em seu entorno, tanto que tem crescido exponencialmente nas últimas décadas, ao contrário de outros Municípios da região.

Ele defende que a cidade pode avançar ainda mais na condição de centro comercial, estudantil e de serviços em toda a área que compreende o Cone Sul de Rondônia e o Noroeste do Mato Grosso, e a abertura da estrada em plenas condições de tráfego só traria desenvolvimento para todos. No entanto, ele crê que esta ação deve partir do governo federal, com participação dos dois estados e dos Municípios. Os investimentos para a instalação da agrovilas poderiam ser disponibilizados através do INCRA.

No estudo que levou às autoridades federais ele esboça a forma que as agrovilas deveriam adotar, com lotes de dimensões razoáveis onde poderiam ser desenvolvidos projetos de produção de mel, plantação de verduras e legumes e criação de animais. Tudo dotado de total infraestrutura para atender os colonos. Dari entende que uma parcela das terras que hoje fazem parte do patrimônio do Exército Brasileiro podem ser destinadas aos projetos, sem prejuízo às forças armadas. Seu esboço também não interfere nas áreas indígenas demarcadas na região.

A proposta foi apresentada ao deputado federal rondoniense Coronel Chrisóstomo (PSL), por ele ser conhecedor da região, além de integrante das Forças Armadas. O projeto também foi encaminhado ao Ministério da Agricultura, através do Coordenador Especial Fundiário do Governo Federal, Miguel Nablan Garcia. Dari de Oliveira destaca na documentação que a propositura não tem nenhum aspecto que lhe traga benefícios pessoais, tanto que agrega cinco organizações de pequenos produtores da região como interessados.

Usando de sua influência pessoal, o vilhenense também conseguiu atrair a atenção do Ministro Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (FOTO), com quem desfruta de uma relação de amizade há muitos anos, obtendo a promessa de apoio a proposta. A iniciativa é do conhecimento das autoridades municipais de Vilhena, que apesar de não terem participado da elaboração do estudo e do projeto estiveram representadas na audiência com Lorenzoni, através do secretário municipal de Agricultura, Jair Dornelles, além do diretor-adjunto do SAAE, Paulo de Lima Coelho.