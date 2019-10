Conforme anunciou ao Extra de Rondônia, o prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT), o popular Vino, obedeceu a recomendação do Ministério Público (leia AQUI) e exonerou seu filho, Marcelo Dondé, do cargo de secretário de saúde nesse município do Cone Sul de Rondônia.

Também, por outro lado, nomeou, nesta segunda-feira, 30, o novo titular da pasta. Trata-se de Moises Herrera Penha, que ocupava o cargo de diretor de saúde.

Ao deixar a pasta que ocupava desde janeiro de 2017, Marcelo reuniu servidores e fez uma avaliação positiva de sua atuação à frente da saúde pública municipal.

Entre suas ações, destaca-se: aquisição de um aparelho de hemograma, funcionamento do laboratório municipal, contratação de dentista, aquisição de duas ambulâncias (através da deputada estadual Rosangela Donadon e Acir Gurgacz), aquisição de duas caminhonetas: uma S-10 e uma Triton através do projeto vigilância Saúde Estrada, aquisição de equipamentos para fisioterapia, reforma e ampliação do Hospital Municipal, aquisição de medicamentos, contratação de fonoaudióloga, contratação de uma farmacêutica, aquisição de equipamentos de informática como computadores e impressoras, aquisição de equipamento para primeiros socorros e emergência, contratação de três médicos, um médico para a atenção básica, contratação de enfermeiros quadro completo, contratação de duas Assistentes Social, contratação de uma fisioterapeuta e uma psicóloga.

“Fizemos muito, sempre com o apoio do prefeito Olvindo Dondé. Mas não poderia deixar de agradecer em especial a toda a equipe da Saúde. A nossa Saúde é de qualidade graças ao trabalho que é realizado na ponta por cada servidor”, destacou Marcelo, que é servidor de carreira.

Já Moisés disse que, inicialmente, fará um diagnóstico da situação do setor para direcionar as ações. “Em princípio, vamos dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito pelo ex-secretário Marcelo Dondé. E, a partir desse diagnóstico, direcionar as ações prioritárias. Fico honrado de receber essa missão e espero contribuir para fazer o melhor pela cidade”, enfatizou.

O prefeito Olvindo Dondé desejou boa sorte ao novo secretário e adiantou algumas ações que deverão ser postas em prática já nos próximos dias para ampliar a qualidade dos serviços de saúde na cidade. “É uma escolha muito importante, porque estamos nomeando alguém que já conhece o sistema de saúde de Pimenteiras. Em breve, estaremos inaugurando a reforma e ampliação do Hospital Municipal para melhor atender as famílias pimenteirense” pontuou Dondé.