Confirmado para esta sexta-feira 04, as 08h, no auditório do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) em Porto Velho, a abertura da audiência pública requerida pelo deputado federal Coronel Chrisostomo, titular da Comissão de Minas e Energia, para tratar da “Organização, exploração, fiscalização, comercialização e exportação de minérios, além da exploração em terras indígenas de Rondônia.

A audiência foi proposta pelo Coronel Chrisostomo junto a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados com a presença do Ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque e representantes de entidades ligadas ao setor.

O objetivo é discutir a organização, fiscalização, exploração e comercialização de minérios de Rondônia com representantes do Ibama, ICMBio, Sudam, Polícia Ambiental, Polícia Federal, Suframa, Basa, BNDES, Cooperativas de Garimpeiros, Instituto Brasileiro de Mineração, Agencia Nacional de Mineração, Companhia de Mineração de Rondônia, Ministério do Meio Ambiente, Sedam, Funai, entre outros órgãos ligados ao setor.

Na justificativa, o deputado acrescenta o fato da mineração ser uma importante fonte de renda e suporte financeiro para o país, principalmente em Rondônia, onde o subsolo apresenta potencialidades para uma vasta gama de recursos minerais economicamente aproveitáveis.

Para o deputado é uma oportunidade para ouvir e entender a importância da mineração para o Estado de Rondônia expor suas necessidades e buscar entendimentos com órgãos e entidades para a regularização.