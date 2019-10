Na quinta edição do Sicoob Saúde, o passeio ciclístico em alusão ao Dia Mundial do Coração, realizado no último domingo 29, ciclistas de Rondônia, Acre e Mato Grosso pedalaram juntos como incentivo ao exercício físico e a saúde do coração. No total, foram mais de 4 mil ciclistas participantes.

As cidades de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, reuniram 1,5 mil participantes. Em Cáceres, Campos de Júlio, Sapezal, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tangará da Serra, Várzea Grande e Cuiabá, no Mato Grosso, cerca de 2,5 mil. Já em Rio Branco, no Acre, participaram 350 ciclistas.

Nas 16 cidades onde o passeio ocorreu simultaneamente foram sorteadas 98 bicicletas, além de diversos brindes e poupanças com valores em dinheiro. Todos os trajetos somaram juntos o total de 88,61 km de percurso.

As cidades de Vilhena em Rondônia, Sorriso e Nova Mutum no Mato Grosso, decidiram ainda realizar uma ação social, e receberam doações de alimentos dos participantes. Os alimentos somaram 2 mil kgs, que serão destinados a entidades carentes das cidades. Confira o site oficial www.sicoobsaude.com.