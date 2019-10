O advogado vilhenense, Caetano Neto, que é presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania, protocolou esta semana ofício encaminhando a CPI da Energisa da Assembleia Legislativa, apresentando diversas sugestões de questionamentos à empresa.

A contribuição de Caetano visa contribuir com o trabalho investigativo da comissão, levantando vários temas que são oportunos no trabalho. O documento foi entregue na quinta-feira 03.

Na propositura apresentada Caetano enumera vários questionamentos de ordem técnica (confira a íntegra no link abaixo), mas a questão básica das perguntas diz respeito a qualidade da prestação de serviços da empresa aos usuários, preços e pedidos de esclarecimentos acerca da capacidade de geração de energia, distribuição e estrutura da empresa. Como é praxe em iniciativas que apresenta em ações do gênero, Caetano sustenta os questionamentos com apresentação de embasamento robusto e conhecimento de causa.

Comentando a ação, o advogado declarou que age como cidadão e contribuinte, e que a atitude é compatível com o papel exercido pela entidade que preside, participando de debates acerca de qualquer questão relacionada as relações entre instituições públicas e privada com a população em geral.

Confira abaixo a íntegra do ofício apresentado por Vendimiatti à CPI, contendo os quinze pontos que sugere serem agregado aos trabalhos da Comissão.