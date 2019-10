A Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso (CDCAMI) presidida pelos deputados Alex Silva (Republicanos), Cassia das Muletas e Anderson do Singeperon, realizou uma sessão extraordinária no distrito de Tarilândia em Jarú, para tratar da extinção do Conselho Tutelar que vem causando muita preocupação à comunidade.

A reunião contou com a presença da sociedade civil, dos vereadores de Jaru Paulão do Esporte e Gaúcho da TV Lunar, dos membros do Conselho Tutelar de Tarilândia, como também, conselheiros de outros municípios que foram prestar apoio à presidente da Associação dos Conselhos Tutelares de Rondônia (ACTRON), Carla Góis entre outras autoridades e representantes.

Alex Silva comentou que entende que o Conselho Tutelar é um instrumento de prevenção e de garantia de direitos, e sua extinção no distrito pode trazer grandes riscos à proteção dos direitos da criança e do adolescentes.

“Nossas crianças e adolescentes precisam ser amparadas, não podemos deixá-los à mercê. Por isso, o fechamento do núcleo do conselho tutelar em Tarilândia precisa ser reavaliado, a falta de ocorrências não é motivos para esta decisão. A comissão está aqui para somar esforços, ouvir a população e reverter essa situação, pois do contrário, trará um retrocesso para a comunidade de Tarilândia”, afirmou o parlamentar.