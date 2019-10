A Fimca Vilhena acaba de divulgar a abertura de mais um curso na cidade. Além das 10 graduações ativas, agora o município receberá o curso de psicologia. A formação tem a duração de cinco anos, com disponibilização de 50 vagas para a primeira turma.

A coordenadora do núcleo de saúde da Fimca, Jaqueline Monte Stevanato, explica que as aulas terão início já no próximo dia 21 de outubro, e o vestibular agendado encontra-se aberto, assim como o recebimento de transferências.

A coordenadora orienta que os interessados em cursar psicologia na instituição busquem fazer as inscrições o quanto antes, pois as vagas são limitadas. “A procura tem sido grande, tendo em vista a grande expectativa para abertura do curso no município”.

De acordo com a representante da unidade, como diferencial em seus cursos, a Fimca oferece laboratórios bem equipados com ambiente de simulação clínica, sala de aula preparada, assim como o corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores.

Além da infraestrutura e profissionais qualificados, a Fimca possui parcerias com serviços de saúde, o que possibilita a mediação entre teoria e prática.

VESTIBULAR

O coordenador geral da Fimca Vilhena, Wellington Nascimento Moura, enfatiza que o vestibular agendado da Fimca está com as inscrições abertas desde o dia 25 de setembro.

As vagas são para: arquitetura e urbanismo, direito, educação física, enfermagem, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, fisioterapia, odontologia, farmácia (período vespertino e noturno) e agora psicologia.

Segundo o coordenador a entrada na Fimca é através de uma prova institucional com data marcada para o dia 27 de outubro. “Cabe destacar que paralelamente a essas provas, estão ocorrendo os vestibulares agendados. E mais, as inscrições são gratuitas”.

Moura detalha que a Fimca aderiu a todos os programas do governo federal como Prouni e Fies, mas possui bolsas próprias como a Aceduca – com até 50% de desconto – e a novidade da instituição a bolsa rotativa, que funciona como um financiamento.

“O aluno consegue estudar na Fimca com a bolsa Aceduca, e caso ele tenha dificuldades financeiras de custear a outra parte da mensalidade, poderá usar a bolsa rotativa com pagamentos após a conclusão do curso”, explicou o coordenador.

Para mais informações sobre os cursos e vestibular agendado, você pode visitar o site, entrar em contato através do telefone 3322-8966 ou ir até a unidade localizada na Avenida Marques Henrique, 625 – Centro.