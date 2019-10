O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira, 04, numa lava jato, localizada na Avenida Daltoé, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a Central de Operações da Polícia Militar (PM) recebeu denúncia do diretor do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto (SAAE), de que a empresa “Pai e Filho”, que trabalha com lavagem de veículos na cidade, estaria cometendo crime de furto de água, conhecido como “gato”.

Com isso, uma guarnição da PM se deslocou até local e constatou a veracidade da denúncia. Conforme o BO, o estabelecimento teria desviado água do hidrômetro desligado por técnicos da autarquia municipal.

Diante do situação, o responsável da empresa, Willian dos Santos, foi detido acusado de ser autor do fato e conduzido para Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

O site deixa espaço ao representante da empresa para eventuais esclarecimentos do caso.