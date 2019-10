Atendendo solicitação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB), o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) começou na sexta-feira 04, a construção da ponte sobre o rio Santa Cruz, no 3ª Eixo, entre as linhas 03 e 04, município de Corumbiara.

As obras são executadas pela empresa M&M Serviços Especializados – Eireli. A empreiteira chegou ao local na quinta-feira 03, para montar o alojamento. Nas primeiras horas de sexta-feira 04, chegaram os caminhões com as madeiras e material de trabalho.

“O início dessas obras é motivo de comemoração para todos. Estarei acompanhando o passo a passo da construção dessa ponte e cobrarei celeridade da empresa”, diz Neiva.

A atual ponte está em condições precárias. Neiva recebeu inúmeros vídeos e fotos dos moradores de Corumbiara, pedindo providências. O deputado inspecionou o local constatou que seria necessária a construção de outra plataforma, urgente.

“Não poderíamos esperar um processo licitatório que demoraria pelo menos 120 dias. Então solicitei ao DER uma inspeção no local, para que fosse comprovada a necessidade de contratação de uma empresa em processo emergencial”, detalhou.

O deputado agradeceu ao governo por atender sua reivindicação, e elogiou o empenho da equipe do DER em dar celeridade ao processo na contratação da empresa. “A população tem sofrido por causa das condições da atual ponte. O produtor tem dificuldade para escoar a produção e o transporte escolar está inviabilizado neste momento pela 3ª Eixo”, concluiu.