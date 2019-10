O delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra Vida (DERCCV), apresentou na manhã desta sexta-feira, 31, o terceiro caso elucidado, em Vilhena.

Além da tentativa e o homicídio com ocultação de cadáver (leia AQUI e AQUI), Núbio também revelou detalhes de outra tentativa de homicídio, ocorrido no dia 14 de setembro deste ano, na Rua 1505, no bairro Cristo Rei.

De acordo com o Delegado, apurou-se que no dia fato, a vítima, Francisco Bezerra da Silva, de 65 anos, se dirigiu até a casa da ex-enteada, para levar doces aos netos de consideração, que faz rotineiramente. O detalhe é que Francisco morava numa casa ao lado, porém dentro do mesmo terreno (leia mais AQUI).

Contudo, enciumado, o atual esposo da ex-mulher, que também estava visitando a moça, pegou uma faca e aplicou um golpe em Francisco, fugindo depois do local.

O delegado disse, ainda, que o acusado não matou porque a vítima conseguiu se defender e também porque uma terceira pessoa interveio.

Entretanto, Núbio salientou que o acusado foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, que é motivo fútil e a outra que impediu o recurso de defesa da vítima.

Ele finalizou ao dizer que o acusado está preso e o inquérito elucidado.