As ocorrências registradas na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, dão conta de arrombamentos e furtos do tipo “descuido”, com a subtração de pertences de gêneros variados.

Um dos casos aconteceu numa chácara e outros dois ocorreram na área urbana. As vítimas não conseguiram recuperar os produtos que foram levados.

Nesta quinta-feira, 3, quando chegou do trabalho para almoçar, em sua residência no bairro Moysés de Freitas, Elaibe Silva Melo deparou-se que a porta da frente de sua casa estava arrombada. Ao entrar no imóvel percebeu ter sido vítima de roubo, perdendo uma TV, uma caixa de som e quase R$ 50,00 em dinheiro. Ela registrou a ocorrência na delegacia logo em seguida.

Em outro caso, um funcionário de Restaurante “Palhoça” também foi vítima de furto na noite desta quinta-feira, 3. Vítor Araújo da Silva acabou se distraindo e deixou um aparelho de celular em cima do balcão quando precisou se deslocar à área interna do estabelecimento. Quando volto, o celular LG K10, de cor preta, já tinha sido levado. A PM foi acionada, mas não conseguiu localizar o ladrão e recuperar o aparelho.

Já o chacareiro Donizete Jose dos Santos, da Linha 125, foi roubado na quarta-feira, 02. Ao chegar na chácara para mais um dia de trabalho, deparou-se com a porta da frente arrombada. Quem invadiu a casa levou dois sacos de cimento, uma lanterna, um por de botinas, uma grelha e um alicate. Sem conseguir recuperar os artigos levado, só restou à vítima a alternativa de registrar ocorrência sobre o furto.