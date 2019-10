O delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra Vida (DERCCV), apresentou na manhã desta sexta-feira, 31, mais um caso elucidado, em Vilhena.

Além da tentativa de homicídio envolvendo caminhoneiros (leia AQUI), o delegado também revelou informações do corpo encontrado dentro de uma fossa no bairro Marcos Freire, em Vilhena (leia mais AQUI).

De acordo com o Delegado, apurou-se que no dia fato, 28 de agosto, o corpo encontrado, que estava em estado de decomposição, trava-se de Eliton Dione da Silva Prado, conhecido com “Vo”.

Na ocasião, a Polícia Militar recebeu informação que o suspeito do crime seria o próprio irmão da vítima, sendo este identificado como Edson Luiz da Silva Prado, que, horas depois, foi detido e confessou o assassinato.

Na delegacia, Edson relatou que, três dias antes do crime (25 de agosto), Eliton chegou alcoolizado na sua casa e o atacou com uma faca. Porém, conseguiu se defender, esfaqueando a vítima, no peito, com a mesma arma, causando-lhe a morte.

Após o crime, Edson pegou o corpo do irmão, colocou em uma fossa vizinha e depois o enterrou.

Com a versão do acusado, o delegado de plantão pediu a prisão preventiva, mas acabou descobrindo que Edson estava com um mandado de prisão por descumprimento à justiça.

O delegado finalizou dizendo que o acusado está preso e foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O inquérito foi concluído no dia 25 de setembro.