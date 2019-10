Na manhã de sexta-feira 04, o deputado Chiquinho da Emater (PSB) participou do lançamento do “Atleta do Ideb 2019” realizado no Ginásio Alberi Ferraço em Ariquemes.

Segundo o parlamentar o “Atleta do Ideb” é um programa voltado para elevar o índice do ensino através de metodologias pontuais, proporcionando avanços no aprendizado dos alunos do ensino fundamental que passam por testes de Língua Portuguesa e Matemática anualmente.

As provas serão realizadas dos dias 21 de outubro a 01 de Novembro para alunos do 2°, 5º e 9º ano, nos quais receberam camisas em alusão à campanha, além de ser uma forma de consolidar e motivar a todos os participantes na busca por melhores resultados.

“Este programa é uma parceria firmada entre a secretaria de educação de Ariquemes com o projeto ‘Pacto Pela Aprendizagem’ proposto pelo senador Confúcio Moura e sua equipe, que visa mobilizar professores, gestores e alunos através de ações em salas de aula com visitas frequentes nas escolas do município com o intuito de monitorar e qualificar o ensino. Ariquemes está se parabéns pela iniciativa e deixo aqui o meu apoio em prol desta ação “, destacou o deputado Chiquinho da Emater.

O evento contou com a apresentação da banda municipal, a presença do senador Confúcio Moura (MDB), presidente do Sebrae Daniel Pereira, prefeito de Ariquemes Tiago Flores, além dos deputados e outras autoridades.