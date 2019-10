O deputado federal Coronel Chrisóstomo presidiu a audiência pública na sexta-feira 04, ao lado do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, do governador Marcos Rocha, mineradores, representantes de cooperativas do ramo mineral, instituições, sindicatos e demais autoridades da região.

Na ocasião, o ministro Bento Albuquerque parabenizou a iniciativa do deputado em propor o debate e afirmou que “é muito importante sair do gabinete de Brasília e conhecer a realidade do povo de cada região do país”.

Já o governador Marcos Rocha assegurou que “há interesse por parte do Estado trabalhar em conjunto com as entidades responsáveis para a legalização da exploração do minério em Rondônia”, destacou.

O debate que envolveu representantes de diversas entidades serviu para levar ao conhecimento do ministro Bento e aos demais membros de sua comitiva, a importância de legalizar a extração de minério e como isso poderá ajudar no desenvolvimento do Estado.

Participaram ainda, lideranças indígenas como o cacique Henrique Suruí que se colocou à disposição para debates futuros e aprofundamento do tema a respeito da exploração de minérios em terras indígenas.

Tema esse muito importante como salientou o ex-senador Ernani Amorim que agradeceu o deputado Coronel Chrisóstomo e destacou que “em mais de 43 anos de trabalho nesse ramo, nunca tivemos no estado algo tão relevante que tratasse da mineração”, pontuou.