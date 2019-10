Levando muita alegria e diversão às crianças, a equipe da “Caravana da Família” realizou na manhã de sábado 5, uma edição especial em comemoração ao Dia das Crianças no distrito de Cujubinzinho, localizado à cerca de 40 km da capital Porto Velho.

A ação é promovida mensalmente pelo deputado Alex Silva (Republicanos) em comunidades da capital e também do interior do Estado, e desta vez, levou uma programação diferente para as crianças de Cujubinzinho.

O evento ocorreu na escola Escola Municipal de Ensino Fundamental Deigmar Moraes de Souza , com muitas brincadeiras, pula-pula, distribuição de cachorro quente, pipoca, refrigerante, algodão doce, cortes de cabelo gratuitos e ainda contou com a animação do palhaço Chulé. Ao final, a Comunidade Arco-Íris também participou fazendo apresentações incríveis de malabarismo e bandeiras.

“É com muito alegria e satisfação que viemos até aqui oferecer esse simples presente para as crianças de Cujubinzinho. Isso é o mínimo que podíamos fazer, pois todos os dias nossas crianças precisam de toda atenção e cuidado, não só no dia das crianças” afirmou Alex Silva.

